Пушки стреляют. Фото иллюстративное: росСМИ

Британская разведка проанализировала продвижение войск РФ на Донбассе. В частности, оценила ситуацию с продвижением российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка.

Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба Министерства обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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Отмечается, что Новомихайловка, расположенная к югу от Марьинки и северо-восточнее Угледара, имеет ограниченное военно-стратегическое значение. Хотя она лежит на дорогах к другим населенным пунктам, расположенным с обеих сторон реки Сухие Ялы в Донецкой области.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2024.



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В британской разведке отметили, что 22 апреля Министерство обороны России заявило о захвате Новомихайловки. Якобы российские войска вошли в город 9 февраля и достигли середины города к 24 марта.

По сообщениям 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ, для этого понадобилось 30 тыс. российских военнослужащих, которые потеряли 300 единиц техники.

От входа в зачистку города общим расстоянием менее пяти км, российским войскам понадобилось 73 дня, и это с учетом дополнительных оперативных резервов, говорится в возведении британской разведки.

"Это свидетельствует о медленном, но постепенном продвижении российских войск. На этом направлении российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться в направлении Константиновки, что в 2 км к западу от Новомихайловки", — отмечается в сводке.

Дальнейшее продвижение к северу от Угледара может наконец позволить обойти оборонительные сооружения города. Эта битва привела к чрезвычайно высоким потерям среди российских сухопутных войск.

Ранее британская разведка заявляла, что Россия потеряла, по меньшей мере, 100 боевых самолетов во время войны.

Также британские разведчики оценили, как смена командующего Черноморским флотом РФ повлияла на активность российских кораблей.