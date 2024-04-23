Британська розвідка оцінила ситуацію з просуванням військ РФ на Донеччині

Гармати стріляють. Фото ілюстративне: росЗМІ

Британська розвідка проаналізувала просування військ РФ на Донеччині. Зокрема, оцінила ситуацію з просуванням російських військ у районі населеного пункту Новомихайлівка.

Про це у соцмережі X повідомила пресслужба Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

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Зазначається, що Новомихайлівка, яка розташована на південь від Мар'їнки та на північний схід від Вугледара, має обмежене військово-стратегічне значення. Хоча вона лежить на дорогах до інших населених пунктів, розташованих по обидва боки річки Сухі Яли на Донеччині.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MaOrJhNmyx#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PE81EXaY81 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2024

У британській розвідці зазначили, що 22 квітня Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Новомихайлівки. Нібито російські війська увійшли в місто 9 лютого і досягли середини міста до 24 березня.

За повідомленнями 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ, для цього знадобилося 30 тис. російських військовослужбовців, які втратили 300 одиниць техніки.

Від входу до зачистки міста загальною відстанню менше п'яти км, російським військам знадобилося 73 дні, і це з урахуванням додаткових оперативних резервів, йдеться у зведенні британської розвідки.

"Це свідчить про повільне, але поступове просування російських військ. На цьому напрямку російські війська, ймовірно, намагатимуться просунутися у напрямку Костянтинівки, що за 2 км на захід від Новомихайлівки", — наголошується у зведенні.

Подальше просування на північ від Вугледара може зрештою дозволити обійти оборонні споруди міста. Ця битва призвела до надзвичайно високих втрат серед російських сухопутних військ.

Раніше британська розвідка заявляла, що Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків під час війни.

Також британські розвідники оцінили, як зміна командувача Чорноморського флоту РФ вплинула на активність російських кораблів.