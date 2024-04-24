Британия передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV, — BBC

Высокоточная авиационная бомба Paveway IV. Фото: Flickr

В самый большой пакет военной помощи Великобритании для Украины войдут высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Они могут поражать цели с помощью GPS, лазерного целеуказания или комбинации обоих.

Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети X в среду, 24 апреля.

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"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", — рассказал Биль.

Пост журналиста BBC. Фото: скриншот

Что известно о высокоточных авиационных бомбах

Paveway IV — это 230-килограммовый боеприпас с двойной системой наведения: GPS и лазерной, изготовленный британской компанией Raytheon UK. Это последняя версия серии Paveway.

Бомба может поражать цели с помощью GPS, лазерной целеуказательности или комбинации обоих, что позволяет пилотам использовать различные тактики удара. Боеприпас также известен своей высокой точностью.

Paveway IV может использоваться с разных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Также Министерство обороны Великобритании обвиняют в медленной работе. Причиной стала задержка более половины из 900 млн фунтов стерлингов для помощи Украины.