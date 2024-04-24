Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Британия передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV, — BBC arrow

Британия передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV, — BBC

24 апреля 2024 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британия передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV, — BBC
Высокоточная авиационная бомба Paveway IV. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В самый большой пакет военной помощи Великобритании для Украины войдут высокоточные авиационные бомбы Paveway IV. Они могут поражать цели с помощью GPS, лазерного целеуказания или комбинации обоих.

Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети X в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Paveway IV для Украины

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", — рассказал Биль.

null
Пост журналиста BBC. Фото: скриншот

Что известно о высокоточных авиационных бомбах

Paveway IV — это 230-килограммовый боеприпас с двойной системой наведения: GPS и лазерной, изготовленный британской компанией Raytheon UK. Это последняя версия серии Paveway.

Бомба может поражать цели с помощью GPS, лазерной целеуказательности или комбинации обоих, что позволяет пилотам использовать различные тактики удара. Боеприпас также известен своей высокой точностью.

Paveway IV может использоваться с разных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Также Министерство обороны Великобритании обвиняют в медленной работе. Причиной стала задержка более половины из 900 млн фунтов стерлингов для помощи Украины.

Великобритания
оружие
журналисты
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри