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Британія передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV, — BBC

24 квітня 2024 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британія передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV, — BBC
Високоточна авіаційна бомба Paveway IV. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У найбільший пакет військової допомоги Великої Британії для України увійдуть високоточні авіаційні бомби Paveway IV. Вони можуть вражати цілі за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох.

Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у соцмережі X у середу, 24 квітня.

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"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", — розповів Біль.

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Допис журналіста BBC. Фото: скриншот

Що відомо про високоточні авіаційні бомби

Paveway IV — це 230-кілограмовий боєприпас з подвійною системою наведення: GPS і лазерною, виготовлений британською компанією Raytheon UK. Це остання версія серії Paveway.

Бомба може вражати цілі за допомогою GPS, лазерної цілевказівки або комбінації обох, що дозволяє пілотам використовувати різні тактики удару. Боєприпас також відомий своєю високою точністю.

Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Сполученого Королівства для України. Пакет містив мільйони набоїв різного призначення, сотні одиниць техніки, а також далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Також Міністерство оборони Великої Британії звинувачують у повільній роботі. Причиною стала затримка більш ніж половини з 900 млн фунтів стерлінгів для допомоги України.

Великобританія
зброя
журналісти
військова допомога
Україна

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