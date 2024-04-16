Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции arrow

Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции

16 апреля 2024 14:41
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Лучше купить для помощи Украине американские системы ПВО Patriot. Это гораздо дешевле, чем восстанавливать разрушенные россиянами электростанции.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Le Monde во вторник, 16 апреля.

Читайте также:

Чем ЕС может эффективно помочь Украине избежать значительных разрушений

Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства перед Украиной. Таким образом, он ответил на вопрос, может ли Франция сделать больше, чем Германия.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий", — заявил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что проблема не только во времени, но и в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", — добавил он.

Украина с начала полномасштабного вторжения россиян работает над усилением своего ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне стала снова первоочередной после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужны 25 систем Patriot.

Ранее мы писали, что решение Германии по Patriot может стать примером для других стран.

Также сообщалось, что Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину.

электроэнергия
Украина
Европа
ПВО
Жозеп Боррель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю