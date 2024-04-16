Боррель заявил, что дешевле предоставить Украине ПВО, чем восстанавливать разрушенные электростанции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Лучше купить для помощи Украине американские системы ПВО Patriot. Это гораздо дешевле, чем восстанавливать разрушенные россиянами электростанции.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Le Monde во вторник, 16 апреля.

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Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства перед Украиной. Таким образом, он ответил на вопрос, может ли Франция сделать больше, чем Германия.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий", — заявил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что проблема не только во времени, но и в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", — добавил он.

Украина с начала полномасштабного вторжения россиян работает над усилением своего ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне стала снова первоочередной после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужны 25 систем Patriot.

Ранее мы писали, что решение Германии по Patriot может стать примером для других стран.

Также сообщалось, что Зеленский поблагодарил Шольца за поставку еще одной системы Patriot в Украину.