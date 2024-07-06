Болгария выступает за переговоры между Украиной и Россией

Временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев. Фото: Reuters

Временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Novinite в субботу, 6 июля.

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По словам Главчева, он искренне верит, что София должна выступать за мирные переговоры. Болгария у них отвела себе роль посредника.

"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", — отметил Главчев.

При этом он уточнил, что не уверен, что его стране будет поручена роль посредника в этих переговорах.

"Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие", — заметил премьер.

Главчев также подчеркнул, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.

"Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что президент Болгарии Румэн Радев не поддержал разрешение для Украины на удары по территории России западным вооружением. По его словам, это может развязать ядерную войну.

Напомним, ранее Министерство обороны Болгарии объявили о завершении передачи Украине сотни советских бронетранспортеров БТР-60, ранее использовавшихся Министерством внутренних дел страны.