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Болгарія виступила з дивною заявою щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою

6 липня 2024 13:37
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Болгарія вистпає за переговори між Україною та Росією
Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Димитр Главчев. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Димитр Главчев заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Софія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє Novinite у суботу, 6 липня.

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За словами Главчева, він щиро вірить, що Софія повинна виступати за мирні переговори. Болгарія в них відвела собі роль посередника.

"Що може бути краще за це? І це те, що я пропонуватиму, немає жодних проблем", — зазначив Главчев.

При цьому він уточнив, що не впевнений, що його країні доручать роль посередника у цих переговорах.

"Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода", — зауважив прем'єр.

Главчев також підкреслив, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву.

"Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що президент Болгарії Румен Радев не підтримав дозвіл для України на удари по території Росії західним озброєнням. За його словами, це може розв'язати ядерну війну.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Болгарії оголосили про завершення передачі Україні сотні радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше використовувало Міністерством внутрішніх справ країни.

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