Болгария вернула в Украину организатора нелегальной переправки уклонистов за границу
Лидер межрегиональной преступной организации, занимавшейся незаконной переправкой военнообязанных за границу, был экстрадирован из Болгарии в Украину. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины во вторник, 30 апреля.
Детали дела
Мужчина подозревается в создании группировки, в состав которой входило восьми человек, обеспечивавших пересечение госграницы с помощью поддельных документов. Стоимость "услуги" варьировалась от 2 500 до 8 000 долларов. За месяц деятельности группировки было установлено около 40 фактов незаконной переправки, а общая "прибыль" составила примерно 9 млн грн.
Подозреваемый, скрывавшийся от следствия за границей, теперь находится под стражей. Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, незаконную переправку лиц через государственную границу и подделку документов.
Обвинительные акты в отношении шести членов группировки уже направлены в суд, а еще один объявлен в розыск. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, на Волыни двух представителей Государственной пограничной службы Украины подозревают в переправке за границу 207 уклонистов.
Ранее пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из восьми человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией.
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