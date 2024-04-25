Переправляли в Польщу на гумових човнах — ДПСУ викрила схему для ухилянтів
Українські та польські прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Вони на гумовому човні переправляли чоловіків призивного віку до Польщі за тисячі доларів.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у четвер, 25 квітня.
Що відомо про організаторів схеми
У ДПСУ розповіли, що троє мешканців прикордоння організували "подорож" для шістьох чоловіків, які хотіли незаконно покинути Україну. Свої послуги ділки оцінювали у 3000-9000 доларів.
"Правопорушників затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у фігурантів вилучили гумовий човен, гідрокостюми та інші докази злочинної діяльності. Їм вже оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, прикордонники виявили в Закарпатській області групу з восьми осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною.
Нещодавно на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу.
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