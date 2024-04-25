Переправляли в Польщу на гумових човнах — ДПСУ викрила схему для ухилянтів

Затримання організаторів схеми. Фото: скриншот з відео

Українські та польські прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Вони на гумовому човні переправляли чоловіків призивного віку до Польщі за тисячі доларів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у четвер, 25 квітня.

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У ДПСУ розповіли, що троє мешканців прикордоння організували "подорож" для шістьох чоловіків, які хотіли незаконно покинути Україну. Свої послуги ділки оцінювали у 3000-9000 доларів.

"Правопорушників затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів вилучили гумовий човен, гідрокостюми та інші докази злочинної діяльності. Їм вже оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, прикордонники виявили в Закарпатській області групу з восьми осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною.

Нещодавно на Одещині охоронці державного кордону врятували львів'янина, який планував незаконно потрапити до Молдови, але під час втечі із країни зламав ногу.