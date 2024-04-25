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Переправляли в Польшу на резиновых лодках — ГПСУ разоблачила схему для уклонистов

25 апреля 2024 13:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Переправляли в Польшу на резиновых лодках — ГПСУ разоблачила схему для уклонистов
Задержание организаторов схемы. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские и польские пограничники разоблачили канал незаконной переправки лиц за границу. Они на резиновой лодке переправляли мужчин призывного возраста в Польшу за тысячи долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 25 апреля.

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Что известно об организаторах схемы

В ГПСУ рассказали, что трое жителей пограничной организации организовали "путешествие" для шестерых мужчин, которые хотели незаконно покинуть Украину. Свои услуги дельцы оценивали в 3000-9000 долларов.

"Правонарушителей задержали на польском берегу реки Западный Буг и передали украинской стороне", — говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов изъяли резиновую лодку, гидрокостюмы и другие доказательства преступной деятельности. Им уже объявлены подозрения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, пограничники обнаружили в Закарпатской области группу из восьми человек, которые в течение двух месяцев ожидали возможность незаконного пересечения границы с Венгрией.

Недавно в Одесской области охранники государственной границы спасли львовянина, который планировал незаконно попасть в Молдову, но во время бегства из страны сломал ногу.

Польша
пограничники
уклонисты
ГПСУ

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