Болгарія повернула до України організатора нелегального переправлення ухилянтів за кордон

Затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Лідера міжрегіональної злочинної організації, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних за кордон, було екстрадовано з Болгарії до України. Йому загрожує 12 років тюрми.

Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України у вівторок, 30 квітня.

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Деталі справи

Чоловік підозрюється у створенні угруповання, до складу якого входило восьми осіб, що забезпечували перетин держкордону за допомогою підроблених документів. Вартість "послуги" варіювалася від 2500 до 8000 доларів. За місяць діяльності угруповання було встановлено близько 40 фактів незаконного переправлення, а загальний "прибуток" склав приблизно 9 млн грн.

Допис Офісу генерального прокурора. Фото: скриншот

Підозрюваний, який переховувався від слідства за кордоном, тепер перебуває під вартою. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, незаконне переправлення осіб через державний кордон та підроблення документів.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Обвинувальні акти стосовно шести членів угруповання вже направлені до суду, а ще один оголошений у розшук. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині двох представників Державної прикордонної служби України підозрюють у переправленні за кордон 207 ухилянтів.

Раніше прикордонники виявили в Закарпатській області групу з восьми осіб, які протягом двох місяців очікували на можливість незаконного перетину кордону з Угорщиною.