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Боец ВСУ Евгений Карась прокомментировал действия уклонистов

10 января 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боец ВСУ Евгений Карась прокомментировал действия уклонистов
Евгений Карась. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащий ВСУ, общественный деятель и активист Евгений Карась прокомментировал поступки убегающих из страны "уклонистов". Он обозвал их "мизерными людьми".

Об этом он написал в своем Telegram-блоге.

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Активист аргументировал свои слова недавним событием, когда ГПСУ вытащили из Тисы полузамерзшего мужчину, пытавшегося нелегально пересечь границу.

"Потеряли и честь мужчины, и достоинство гражданина, отморозили руку, ногу, а бывает и жизнь. Батальон уже вероятно мертвых. И еще бат инвалидов. Как быть таким мизерным? Страшно?", — пишет он.

Сообщение Карася. Источник: Telegram

Он заявил, что "в жизни угроз было и будет множество".

"Страшно — стать никем и нечем. Сдаться без боя. Сдать страну, землю, девушек и детей. Не хочешь служить — ок. Пришла повестка — иди. В армии от силы 30% должностей "в окопе" в пехоте", — пишет в своем блоге Карась.

Напомним, что недавно на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии.

Также недавно активист прокомментировал скандал со львовским бизнесменом Гринкевичем, и объяснил, почему случаются такие истории.

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