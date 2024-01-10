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Боєць ЗСУ Євген Карась прокоментував дії ухилянтів, які тікають з України

10 січня 2024 23:58
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Ілля Рябінін
редактор
Боєць ЗСУ Євген Карась прокоментував дії ухилянтів, які тікають з України
Євген Карась. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч та активіст Євген Карась прокоментував вчинки ухилянтів, які тікають з України. Він обізвав їх "мізерними людьми". 

Про це він написав у своєму Telegram-блозі.

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Активіст аргументував свої слова нещодавньою подією, коли ДПСУ витягли з Тису напівзамерзлого чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон.

"Утратили й честь чоловіка, і гідність громадянина, відморозили руку, ногу, а буває і життя. Батальйон вже певно мертвих. І ще бат інвалідів. Як бути таким мізерним? Страшно?", — пише він. 

Мізерні люди — боєць ЗСУ Євген Карась прокоментував дії ухилянтів, які тікають з України
Допис Карася. Джерело: Telegram

Він заявив, що "в житті загроз було й буде безліч".

"Страшно — стати ніким і нічим. Здатися без бою. Здати країну, землю, дівчат і дітей. Не хочеш служити — ок. Прийшла повістка — йди. В армії від сили 30% посад "в окопі" в піхоті", — пише у своєму блозі Карась. 

Нагадаємо, що не так давно на Закарпатті прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані.

Також не так давно активіст прокоментував скандал з львівським бізнесменом Гринкевичем, та пояснив, чому трапляються такі історії.

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