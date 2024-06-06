Наступление и резервы россиян в Харьковской области

Офицер НГУ Виталий Литвин. Фото: Апостроф

На Харьковском направлении россияне подтягивают значительные резервы и занимаются укреплением своих оборонно-фортификационных сооружений. Это они делают для того, чтобы начать новый мощный штурм в этом направлении.

Об этом заявил Герой Украины, офицер Национальной гвардии Виталий Литвин в эфире телеканала "Ми-Україна" .

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Ситуация на Харьковщине и возможное наступление оккупантов

"Сейчас противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Сейчас они вообще проводят перегруппировку своих войск, заводят дополнительные резервы", — заявил Литвин.

Также он отметил, что россияне делают это для того, чтобы в скором будущем начать новое мощное наступление на Харьковском направлении. Литвин рассказал, что оккупанты в первую очередь планируют атаковать не только населенный пункт Липцы, но и наступать на Волчанск.

Офицер напомнил, что ранее в Харьковской области в районе Волчанска было очень громко и происходили активные штурмовые действия со стороны противника. Сейчас интенсивность боев меньше, что связано с тем, что россияне улучшают свои позиции и оборонные сооружения. Но это все приведет к тому, что штурмы возобновятся.

Напомним, 4 июня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение последних дней россияне не продвигались на Харьковском направлении.

В то же время стало известно, что оккупанты подтягивают к границе на Харьковщине значительные резервы и перебрасывают туда технику для будущих наступлений.