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Боєць Нацгвардії повідомив, що росіяни підтягують резерви на Харківщині

6 червня 2024 10:12
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Степан Гафтко
редактор
Наступ та резерви росіян на Харківщині
Офіцер НГУ Віталій Литвин. Фото: Апостроф
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харківському напрямку росіяни підтягують значні резерви та займаються зміцненням своїх оборонно-фортифікаційних споруд. Це вони роблять для того, щоб почати новий потужний штурм на цьому напрямку.

Про це заявив Герой України, офіцер Національної гвардії Віталій Литвин в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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"Зараз противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Зараз вони взагалі проводять перегрупування своїх військ, заводять додаткові резерви", — заявив Литвин.

Також він зазначив, що росіяни роблять це для того, щоб у недалекому майбутньому розпочати новий потужний наступ на Харківському напрямку. Литвин розповів, що окупанти в першу чергу планують атакувати не лише населений пункт Липці, але і наступати на Вовчанськ.

Офіцер нагадав, що раніше на Харківщині в районі Вовчанська було дуже гучно і відбувались активні штурмові дії з боку противника. Зараз інтенсивність боїв менша, це пов'язано з тим, що росіяни покращують свої позиції та оборонні споруди. Але це все призведе до того, що штурми поновляться. 

Нагадаємо, 4 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом останніх днів росіяни не просувалися на Харківському напрямку

Водночас стало відомо, що окупанти підтягують до границі на Харківщину значні резерви та перекидають туди техніку для майбутніх наступів. 

Україна
Харків
війна в Україні
Харківська область
Нацгвардія
ЗСУ

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