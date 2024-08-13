В Москве из-за угрозы ДРГ усилена безопасность

Боятся украинских ДРГ — в Москве срочно привели Росгвардию в боевую готовность
В Москве срочно усилили меры безопасности и привели Росгвардию в полную боевую готовность. Силовики получили предупреждение о возможности проникновения в город "украинских диверсантов".
Об этом заявили росСМИ во вторник, 13 августа.
В Москве из-за Украины привели в готовность Росгвардию
Как сообщается, силовики отследили предупреждение о мониторинге угроз о якобы проникновении диверсионных групп в Москву и Московскую область.
Российская полиция в Москве уже получила предупреждение о возможности "завладеть их оружием".
В свою очередь, глава Росгвардии Виктор Золотов и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение усилить меры безопасности в городе, усилив дежурство росгвардейцев в центре, а также вокруг Кремля.
Также по сообщению пропагандистского ТАССа, якобы перекрыта улица Арбат.
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