В Москве из-за угрозы ДРГ усилена безопасность

Бронеавтомобили Росгвардии в Москве. Иллюстративное фото: росСМИ

В Москве срочно усилили меры безопасности и привели Росгвардию в полную боевую готовность. Силовики получили предупреждение о возможности проникновения в город "украинских диверсантов".

Об этом заявили росСМИ во вторник, 13 августа.

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Как сообщается, силовики отследили предупреждение о мониторинге угроз о якобы проникновении диверсионных групп в Москву и Московскую область.

Российская полиция в Москве уже получила предупреждение о возможности "завладеть их оружием".

В свою очередь, глава Росгвардии Виктор Золотов и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение усилить меры безопасности в городе, усилив дежурство росгвардейцев в центре, а также вокруг Кремля.

Также по сообщению пропагандистского ТАССа, якобы перекрыта улица Арбат.