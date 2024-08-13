У Москві через загрозу ДРГ посилено безпеку

Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність
У Москві терміново посилили заходи безпеки та привели Росгвардію у повну бойову готовність. Силовики отримали попередження про буцімто проникнення у місто "українських диверсантів".
Про це заявили росЗМІ у вівторок, 13 серпня.
В Москві через Україну привели в готовність Росгвардію
Як повідомляється, силовики відстежили попередження про моніторинг загроз про нібито" проникнень диверсійних груп до Москви та Московської області.
Російська поліція у Москві вже отримала попередження про можливість "заволодіти їхньою зброєю".
Своєю чергою, глава Росгвардії Віктор Золотов та мер Москви Сергій Собянін ухвалили рішення посилити заходи безпеки у місті, посиливши чергування росгвардійців у центрі, а також навколо Кремля.
Також за повідомленням пропагандистського ТАРСу, нібито перекрито вулицю Арбат.
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