Блокировка Рады из-за Безуглой и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политолог Константин Матвиенко стал гостем на Новини.LIVE. Он прокомментировал блокирование трибуны Верховной Рады из-за Безуглой, а также поделился своим мнением о вызовах, ожидающих Украину в 2024 году.

Посмотреть эфир можно в 20:30 по ссылке.

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О чем эфир

Константин Матвиенко, политолог, стал гостем на Новини. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком они обсудили блокирование Рады из-за вопроса увольнения народного депутата Марьяны Безуглой.

Также Матвиенко прокомментировал рассмотрение законопроекта о мобилизации, ожиданиях от формулы мира и анонсированных угроз для Украины на 2024 год.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде Украины на фоне голосования об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой народные депутаты сегодня, 10 января, устроили скандал. Они заблокировали трибуну и потребовали внести в первое чтение постановление об отзыве с должности нардепки.