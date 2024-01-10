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Блокировка Рады из-за Безуглой и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

10 января 2024 20:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Блокировка Рады из-за Безуглой и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Политолог Константин Матвиенко стал гостем на Новини.LIVE. Он прокомментировал блокирование трибуны Верховной Рады из-за Безуглой, а также поделился своим мнением о вызовах, ожидающих Украину в 2024 году.

Посмотреть эфир можно в 20:30 по ссылке.

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О чем эфир

Константин Матвиенко, политолог, стал гостем на Новини. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком они обсудили блокирование Рады из-за вопроса увольнения народного депутата Марьяны Безуглой.

Также Матвиенко прокомментировал рассмотрение законопроекта о мобилизации, ожиданиях от формулы мира и анонсированных угроз для Украины на 2024 год.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде Украины на фоне голосования об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой народные депутаты сегодня, 10 января, устроили скандал. Они заблокировали трибуну и потребовали внести в первое чтение постановление об отзыве с должности нардепки.

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