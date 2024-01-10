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Блокування Ради через Безуглу та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

10 січня 2024 20:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Блокування Ради через Безуглу та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE
Колаж Новина.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Політолог Костянтин Матвієнко став гостем на Новини.LIVE. Він прокоментував блокування трибуни Верховної Ради через Безуглу, а також поділився своїми думками про виклики, які чекають на Україну у 2024 році.

Подивитися ефір можна о 20:30 за посиланням.

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Про що ефір

Костянтин Матвієнко, політолог, став гостем на Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком вони обговорили блокування Ради через питання звільнення народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Також Матвієнко прокоментував розгляд законопроєкту про мобілізацію, очікування від формули миру та анонсовані загрози для України на 2024 рік.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді України на тлі голосування про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої народні депутати, сьогодні, 10 січня влаштували скандал. Вони заблокували трибуну та вимагали внести до першого читання постанову про відкликання з посади нардепки.

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