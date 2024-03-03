Блокада границы с Польшей и обстрелы Украины — главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского

Российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине на выходных. Под прицелом оккупантов оказались Одесса и Курахово Донецкой области. Россияне убили 12 украинцев и еще 16 получили ранения. Тем временем на украинско-польской границе продолжаются протесты фермеров. Они блокируют движение грузовиков с украинской агропродукцией.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к гражданам в воскресенье, 3 марта.

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Зеленский рассказал о попадании вражеского "шахеда" в многоэтажку в Одессе. В результате атаки из-под завалов извлекли тела 12 человек, пятеро из которых дети. Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"На месте работали и ГСЧС Украины, и полиция, психологи, работники коммунальных служб. Я благодарен всем людям, которые помогали", — сказал глава государства.

Также Зеленский напомнил об обстреле Курахового 3 марта. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на город, в результате чего ранения получили 16 человек. По словам президента, с начала недели россияне использовали около 400 управляемых авиабомб, более 50 "шахедов", более 40 ракет для обстрелов Украины.

"Ни одно государство в Европе не смогло бы наедине выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе... Нужно реагировать на действия России всем лидерам, всем международным организациям. И реагировать жестко. Не хочет Путин никакого мира — он хочет только войны и смерти. Главная цель — уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому это вопрос выживания — и не только Украины, — чтобы мир реагировал на российское зло и давил — давил, бил в ответ", — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер напомнил, что с начала февраля ВСУ сбили уже 15 российских истребителей класса Су.

"Чем больше будет наших возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено", — заявил президент.

Что касается блокады на границе с Польшей, то Зеленский подчеркнул, что решение проблемы должно быть найдено. По его словам, поляки должны понять, какой тяжелый период переживает Украина, а фермеры лишь усложняют его препятствием экспорту агропродукции.

"Нужно найти наконец решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", — подытожил лидер Украины.

Напомним, вечером 3 марта в Одессе завершилась поисково-спасательная операция на месте попадания вражеского дрона в многоэтажку. В этот день в городе объявили день траура по погибшим. На зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто прилагал усилия в поисках пострадавших, и назвал имена погибших детей в результате атаки РФ.

Также мы писали, что на украинско-польской границе протестующие побили несколько автомобилей, направлявшихся на фронт для украинских воинов.