Блокада кордону з Польщею та обстріли України — головне з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні на вихідних. Під прицілом окупантів опинилася Одеса та Курахове Донецької області. Росіяни вбили 12 українців та ще 16 осіб дістали поранення. Тим часом на українсько-польському кордоні тривають протести фермерів. Вони блокують рух вантажівок з українською агропродукцією.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до громадян в неділю, 3 березня.

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Вечірнє звернення Зеленського 3 березня

Зеленський розповів про влучання ворожого "шахеда" в багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок чого з-під завалів дістали тіла 12 людей, п'ятеро з яких діти. Президент висловив співчуття родинам та близьких загиблих.

"На місці працювали і ДСНС України, і поліція, психологи, працівники комунальних служб. Я вдячний усім людям, які допомагали", — сказав глава держави.

Також Зеленський нагадав про обстріл Курахового 3 березня. Окупанти скинули керовану авіабомбу на місто, внаслідок чого поранення дістали 16 осіб. За словами президента, від початку тижня росіяни використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів", більш як 40 ракет для обстрілів України.

"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом... Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру — він хоче тільки війни та смерті. Головна мета — знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання — і не лише України, — щоб світ реагував на російське зло й тиснув — тиснув, бив у відповідь", — наголосив Зеленський.

Також український лідер нагадав, що від початку лютого ЗСУ збили вже 15 російських винищувачів класу Су.

"Що більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано", — заявив президент.

Щодо блокади на кордоні з Польщею Зеленський підкреслив, що розв'язання проблеми має бути знайдене. За його словами, поляки мають зрозуміти, який важкий період переживає Україна, а фермери лише ускладнюють його перешкоджанням експорту агропродукції.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", — підсумував лідер України.

Нагадаємо, ввечері 3 березня в Одесі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожого дрона в багатоповерхівку. В цей день в місті оголосили день жалоби за загиблими. На будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Володимир Зеленський подякував усім, хто докладав зусилля у пошуках постраждалих, та назвав імена загиблих дітей внаслідок атаки РФ.

Також ми писали, що на українсько-польському кордоні протестувальники побили декілька автівок, які прямували на фронт для українських воїнів.