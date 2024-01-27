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Блинкен предложил Греции отправить оружие в Украину в обмен на компенсацию США

27 января 2024 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блинкен предложил Греции отправить оружие в Украину в обмен на компенсацию США
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предложил Греции заменить все советское вооружение и военную технику более современными образцами от американских или европейских компаний. Он просит страну передать это оружие Украине.

Об этом сообщает Defence24.

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Блинкен озвучил это предложение премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.

"Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств в размере до 200 миллионов долларов", — отметил госсекретарь США.

Официально Греция уже поставила Украине ряд образцов вооружения и боеприпасов, в частности:

  • гранатометы РПГа-18;
  • тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;
  • десятки FIM-92 Stinger;
  • 122-мм реактивные снаряды;
  • 7,62 мм патроны;
  • 40 БМП-1А1, которые Греция обменяла на германские бронемашины Marder.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет сосредоточена не на освобождении оккупированных территорий, а на отражении российских атак. Кроме того, такая помощь будет основываться на укреплении вооруженных сил и экономики.

Также мы писали, что Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

США
оружие
Энтони Блинкен
Греция
военная помощь
Украина

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