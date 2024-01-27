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Блінкен запропонував Греції відправити зброю в Україні в обмін на компенсацію США

27 січня 2024 13:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Блінкен запропонував Греції відправити зброю в Україні в обмін на компенсацію США
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запропонував Греції замінити все радянське озброєння та військову техніку на більш сучасні зразки від американських чи європейських компаній. Він просить країну передати цю зброю для України. 

Про це повідомляє Defence24.

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Блінкен озвучив цю пропозицію прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу.

"Ми, як і раніше, зацікавлені в оборонному потенціалі, який Греція може передати або продати Україні. Якщо ці можливості становитимуть інтерес для України і до проведення урядом США оцінки їхнього стану, ми можемо вивчити можливості потенційного виділення додаткових коштів у розмірі до 200 мільйонів доларів", — зазначив держсекретар США.

Офіційно Греція вже поставила Україні низку зразків озброєння та боєприпасів, зокрема:

  • гранатомети РПГа-18;
  • тисячі 155-мм артилерійських снарядів;
  • десятки FIM-92 Stinger;
  • 122-мм реактивні снаряди;
  • 7,62 мм патрони;
  • 40 БМП-1А1, які Греція обміняла на німецькі бронемашини Marder.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нову стратегію допомоги Україні, яку буде зосереджено не на звільненні окупованих територій, а на відбитті російських атак. Крім того, така допомога буде ґрунтуватися на зміцненні збройних сил та економіки. 

Також ми писали, що Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року. 

США
зброя
Ентоні Блінкен
Греція
військова допомога
Україна

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