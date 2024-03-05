Блинкен подтвердил отставку Виктории Нуланд — что это значит для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Armando Babani/Pool via REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подтвердил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует в ближайшие недели покинуть Государственный департамент. Он вместе с президентом Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по управлению Джона Басса выполнять ее обязанности, пока ей не утвердят замену.

Об этом говорится в заявлении Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом во вторник, 5 марта.

Читайте также:

Отставка Виктории Нуланд

"Виктория Нуланд сообщила мне, что намерена уйти в отставку в ближайшие недели с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам — роли, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и восстановить глобальное лидерство Америки в решающее время для нашей страны и мира", — отметил Блинкен.

Заявление Блинкена. Фото: скриншот

По его словам, должность, которую покидает Нуланд, завершает три с половиной десятилетия ее выдающейся государственной службы под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей.

"Этот опыт вооружил Викторию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью обладать полным инструментарием американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь отметил, что именно лидерство Нуланд по отношению к Украине дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать еще много лет.

Что это значит для Украины

"Страна" пишет, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд далеко не рядовой американский чиновник. На протяжении более десяти лет она была фактическим "архитектором" и "дизайнером" политики США в отношении Украины.

Однако ее влияние на различные процессы в Украине и в отношениях вокруг Украины было гораздо шире, чем то, что отражалось в открытой прессе.

Именно она вместе с тогдашним вице-президентом Байденом играла одну из ключевых ролей в формировании системы постмайданной власти в Украине.

Она вела переговоры с Сурковым по поводу выполнения политической части Минских соглашений, в частности по особому статусу Донбасса, и приезжала в Киев, чтобы агитировать депутатов Верховной Рады голосовать за их имплементацию. Однако этого так и не удалось осуществить.

После того как Байден стал президентом, Нуланд повысили до заместителя госсекретаря и она заботилась не только о Украине, но и о других регионах мира.

В целом, именно она была одной из важнейших людей, которые формировали политику США в отношении Украины.

Факт ее увольнения именно сейчас является крайне показательным с точки зрения того тупика, в который заходила эта политика в течение последних десяти лет.

Вторжение РФ в Украину стало решающим этапом. После этого, несмотря на многочисленные заявления и обещания, США не смогли обеспечить надлежащий уровень поддержки Украины, что привело к неудаче прошлогоднего наступления и создало тяжелую ситуацию на фронте, которая остается актуальной до сих пор.

Все это в сочетании с острым обострением внутриполитических конфликтов в Соединенных Штатах вызвало ощущение тупика на Западе в отношениях с Украиной. Это ощущение усилилось из-за резкого обострения внутренних проблем именно в США. Важно отметить, что одним из главных "архитекторов" стратегии в отношении Украины была Виктория Нуланд.

Напомним, 31 января Виктория Нуланд прибыла в Киев. Она встречалась с представителями украинской власти.

Также Блинкен заявил, что в США уже видят последствия остановки помощи Украине на поле боя. Руководство страны обеспокоено, что такими действиями они дают ложный месседж всем противникам.