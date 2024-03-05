Блінкен підтвердив відставку Вікторії Нуланд — що це означає для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Armando Babani/Pool via REUTERS

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтвердив, що його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд планує найближчими тижнями залишити Державний департамент. Він разом з президентом Джо Байденом попросили заступника держсекретаря з питань управління Джона Басса виконувати її обов'язки, доки їй не затвердять заміну.

Про це йдеться в заяві Ентоні Блінкена, яку оприлюднив Держдеп у вівторок, 5 березня.

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Відставка Вікторії Нуланд

"Вікторія Нуланд повідомила мене, що має намір піти у відставку найближчими тижнями з посади заступника держсекретаря з політичних питань — ролі, в якій вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики та відновити глобальне лідерство Америки у вирішальний час для нашої країни й світу", — зазначив Блінкен.

Заява Блінкена. Фото: скриншот

За його словами, посада, яку залишає Нуланд, завершує три з половиною десятиліття її видатної державної служби під керівництвом шести президентів та десяти державних секретарів.

"Цей досвід озброїв Вікторію енциклопедичними знаннями з широкого кола питань та регіонів, а також неперевершеною здатністю володіти повним інструментарієм американської дипломатії для просування наших інтересів та цінностей", — наголосив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що саме лідерство Нуланд щодо України дипломати та студенти, які вивчають зовнішню політику, будуть вивчати ще багато років.

Що це означає для України

"Страна" пише, що заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд далеко не пересічний американський чиновник. Протягом понад десяти років вона була фактичним "архітектором" і "дизайнером" політики США щодо України.

Проте її вплив на різноманітні процеси в Україні та у відносинах навколо України був набагато ширшим, ніж те, що відображалося у відкритій пресі.

Саме вона, разом із тодішнім віцепрезидентом Байденом, відігравала одну з ключових ролей у формуванні системи постмайданної влади в Україні.

Вона вела переговори із Сурковим щодо виконання політичної частини Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу, і приїжджала до Києва, щоб агітувати депутатів Верховної Ради голосувати за їх імплементацію. Однак цього так і не вдалося здійснити.

Після того, як Байден став президентом, Нуланд підвищили до заступника держсекретаря і вона опікувалася не тільки Україною, а й іншими регіонами світу.

Загалом саме вона була однією з найважливіших людей, які формували політику США щодо України.

Факт її звільнення саме зараз є вкрай показовим з погляду того глухого кута, у який заходила ця політика протягом останніх десяти років.

Вторгнення РФ в Україну стало вирішальним етапом. Після цього, попри численні заяви та обіцянки, США не змогли забезпечити належний рівень підтримки України, що призвело до невдачі торішнього наступу та створило важку ситуацію на фронті, яка залишається актуальною і досі.

Усе це в поєднанні з гострим загостренням внутрішньополітичних конфліктів у Сполучених Штатах, спричинило відчуття тупика на Заході у відносинах з Україною. Це відчуття посилилося через різке загострення внутрішніх проблем саме у США. Важливо зазначити, що одним із головних "архітекторів" стратегії щодо України була Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, 31 січня Вікторія Нуланд прибула до Києва. Вона зустрічалася з представниками української влади.

Також Блінкен заявив, що у США вже бачать наслідки призупинення допомоги Україні на полі бою. Керівництво країни стурбоване, що такими діями вони дають хибний меседж усім противникам.