Выезд Геннадия Боголюбова за границу — бизнесмен дал интервью

Геннадий Боголюбов. Фото: Forbes

Бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов прокомментировал выезд за границу. По его словам, проблем на границе у него не было.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию "Украинская правда" во вторник, 9 июля.

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Кто выпустил Боголюбова?

На вопрос журналиста, о том знал ли он пограничника Макаренко Владимира Дмитриевича, Боголюбов заявил, что никакими пограничниками знаком не был.

"Это был второй или третий час ночи и это был мужчина" — заявил предприниматель.

Как Боголюбов получил два загранпаспорта

Бывший совладелец национализированного "ПриватБанка" заявил, что во время проверки документов на пограничном пункте на границе с Польшей в начале 2023 года ему выдали протокол о том, что его паспорт имеет признаки фиктивности. Ему сказали, что его паспорт отправляют на экспертизу. Впоследствии он получил протокол Львовской пограничной службы, что паспорт был уничтожен. По его словам, он получил его примерно 24-го марта, однако протокол был выписан с 30-го марта.

Боголюбов утверждает, что когда он оформлял новый загранпаспорт, ему сообщили, что он может получить сразу два паспорта.

"Эта идея мне понравилась. Я получил второй паспорт, потому что думаю, если я в следующий раз поеду и мне скажут, что один фиктивный, то я дам второй. Таким образом у меня появились два заграничных украинских паспорта" — рассказал бывший совладелец "ПриватБанка".

Как получил разрешение на выезд от ГПСУ

По словам Боголюбова, когда он уезжал 31 июля 2023 года, у него снова возникли проблемы при пересечении границы. Он утверждает, что сначала ему выдали протокол, запрещающий пересекать государственную границу. Однако впоследствии, к нему вышел инспектор и заявил, что это была ошибка, и его выпустили за границу.

На вопрос журналиста о том, как он получил разрешение на выезд по решению ГПСУ, Боголюбов рассказал, что не знает, кто ему разрешил пересечь границу, так же как и не знает, кто запретил.

Почему и как уехал за границу в июне 2024 года

По словам Боголюбова, он уехал, чтобы навестить больную маму, которая до этого болела коронавирусом, сильно повлиявшим на ее здоровье.

Он отметил, что обычным путем он уехать не смог, потому что не нашел водителя, поэтому решил поехать поездом. Однако уже все билеты были раскуплены. Бизнесмен заявил, что дал своим службам задачу купить билеты у перекупщиков.

"Мы их покупали же у перекупщиков, то может там фамилия была перекупщика. Я не знаю. Мне билет дали билет, я пришел со своим паспортом, у меня все проверили когда я садился в вагон. Я сел и уехал ", — ответил Боголюбов на вопрос журналиста о том, знает ли он, на какое имя были куплены билеты.

Предприниматель утверждает, что на пункте пересечения зашел пограничник, забрал паспорт, затем вернулся и вернул ему паспорт. Через 10-15 минут поезд прибыл на польское КПП, на котором польский таможенник снова проверил документы Боголюбова.

На вопрос журналиста о том, какой паспорт предоставил Боголюбов пограничникам, он заявил, что продемонстрировал один из двух, предоставленных ему в Миграционной службе.

"Не просили выйти из поезда, вопросов не задавали. Поляки тоже проверили спокойно, они даже печать поставили мне", — описал пересечение границы с Польшей бизнесмен.

Знает ли Боголюбов Слюмака Николая Куприяновича

Напомним, в подозрении ДБР указывалось, что Боголюбов пересек границу по паспорту жителя Волынской области 67-летнего Сюмака Николая Куприяновича.

На вопрос журналиста, знает ли он этого мужчину, Боголюбов ответил, что впервые слышит эту фамилию.

"Я хотел пересечь границу по своему паспорту. Никакого Симака (Слюмака, — Ред.) я не знаю", — заявил бизнесмен.

Он заявил, что не видит причин, по которым его могли не выпускать.

"Подозрений у меня нет, государственной измены у меня нет, возраст мне позволяет", — добавил Боголюбов.

Боголюбов прокомментировал подозрение ДБР

Соучредитель неформальной группы "Приват" заявил, что планировал вернуться через две-три недели. Однако сейчас он не знает когда сможет вернуться. Боголюбов не уверен, что сможет доказать законность своего выезда за границу в суде.

"Я это не утверждаю, но есть основания так думать", — ответил бизнесмен на вопрос, имеет ли он ввиду, что не доверяет правоохранительной и судебной системе Украины.

Боголюбов также подтвердил, что уезжал с отцом жены.

Рассматривает ли Боголюбов возможность получения политического убежища в других странах

"Никогда мне в голову не приходило просить никакого политического убежища ни в одной стране мира", — заявил бывший совладелец "ПриватБанка".

Боголюбов о возможном подозрении от БЭБ

Он заявил, что он слышал о том, что БЭБ занимаются делом "ПриватБанка", но это не вызывало у него беспокойство. Боголюбов отметил, что после того, как в октябре 2022 года он посещал НАБУ, его больше никуда не вызывали.

Что думает Боголюбов о деле Коломойского

Бизнесмен заявил, что БЭБ не имеет к нему никаких вопросов по делу Игоря Коломойского. По его словам, дело не касается "ПриватБанка", ведь оно связано с наличными операциями. Он добавил, что не может комментировать виновность Коломойского, потому что кто виноват, а кто нет — решает суд.

Где планирует жить Боголюбов

Боголюбов заявил, что только узнал об уголовных производствах, поэтому еще не решил, где будет жить, и что ему делать.

Он также подтвердил, что был в Великобритании, а сейчас находится в столице Австрии — Вене.

Напомним, бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов уехал за границу, в производстве у Государственного бюро расследований два уголовных дела.

Также мы писали, что соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов уехал из Украины по чужому паспорту. Документ принадлежал 67-летнему жителю Волынской области Николаю Сюмаку.