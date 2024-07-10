Виїзд Геннадія Боголюбова за кордон — бізнесмен дав інтерв'ю

Геннадій Боголюбов. Фото: Forbes

Колишній співвласник ПриватБанку та соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов прокоментував свій виїзд за кордон. За його словами, проблем на кордоні в нього не було.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда" у вівторок, 9 липня.

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Хто випустив Боголюбова?

На питання журналіста, про те чи знав він прикордонника Макаренка Володимира Дмитровича, Боголюбов заявив, що з ніякими прикордонниками знайомий не був.

"Це була друга або третя ночі і це був чоловік" — заявив підприємець.

Як Боголюбов отримав два закордонних паспорти

Колишній співвласник націоналізованого "Приватбанку" заявив, що під час перевірки документів на прикордонному пункті на кордоні з Польщею на початку 2023, йому видали протокол про те що його паспорт має ознаки фіктивності. Йому сказали, що його паспорт відправляють на експертизу. Згодом він отримав протокол Львівської прикордонної служби, що його паспорт був знищений. За його словами він отримав його приблизно 24-го березня, проте протокол був виписаний від 30-го березня.

Боголюбов стверджує, що коли він оформлював новий закордонний паспорт, йому повідомили, що він може отримати одразу два паспорти.

"Ця ідея мені сподобалась. Я получив другий паспорт, бо думаю якщо я наступного разу поїду і мені скажуть, що один фіктивний, то я дам другий. Таким чином в мене з'явилися два закордонних українських паспортах" — розповів колишній співвласник "ПриватБанку".

Як отримав дозвіл на виїзд від ДПСУ

За словами Боголюбова, коли він виїжджав 31 липня 2023 року в нього знову виникли проблеми при перетині кордону. Він стверджує, що спочатку йому видали протокол, що йому забороняють перетинати державний кордон. Проте згодом, до нього вийшов інспектор та заявив, що то була помилка, і його випустили за кордон.

На питання журналіста про те, яким чином він отримав дозвіл на виїзд за рішенням ДПСУ, Боголюбов розповів, що не знає, хто йому дозволив перетнути кордон, так само як і не знає, хто заборонив.

Чому та як виїхав за кордон у червні 2024 року

За словами Боголюбова, він виїхав, щоб навідати хвору маму, яка до цього хворіла на коронавірус, який сильно вплинув на її здоров'я.

Він зазначив, що звичайним шляхом він виїхати не зміг, бо не знайшов водія, тому він вирішив поїхати потягом. Проте, вже всі квитки були розкуплені. Бізнесмен заявив, що дав своїм службам завдання, купити квитки у перекупників.

"Ми їх покупали ж у перекупщиків, то може там прізвище було перекупщика. Я не знаю. Мені квиток дали квиток, я прийшов зі своїм паспортом, в мене все перевірили коли я сідав у вагон. Я сів і поїхав", — відповів Боголюбов на запитання журналіста про те, чи знає він на яке ім'я було куплено квитки.

Підприємець стверджує, що на пункті перетину зайшов прикордонник, забрав паспорт, згодом він повернувся й повернув йому паспорт. Через 10-15 хвилин потяг прибув на польське КПП, на якому польський митник знову перевірив документи Боголюбова.

На питання журналіста про те, який паспорт надав Боголюбов прикордонникам, він заявив, що продемонстрував один з двох, який йому надали в Міграційній службі.

"Не просили вийти з потяга, питань не задавали. Поляки тоже перевірили спокійно, навіть, вони печать поставили мені", — описав перетин кордону з Польщею бізнесмен.

Чи знає Боголюбов Слюмака Миколу Куприяновича

Нагадаємо, в підозрі ДБР вказувалося, що Боголюбов перетнув кордон за паспортом мешканця Волинської області 67-річного Сюмака Миколи Купріяновича.

На питання журналіста, чи знає він цього чоловіка, Боголюбов відповів, що в перший раз чує це прізвище.

"Я хотів перетнути кордон по своєму паспорту. Ніякого Сімака (Слюмака, — Ред.) я не знаю", — заявив бізнесмен.

Він заявив, що не бачить причин, з яких його могли не випускати.

"Підозр в мене немає, державної зради в мене немає, вік мені дозволяє", — додав Боголюбов.

Боголюбов прокоментував підозру ДБР

Співзасновник неформальної групи "Приват" заявив, що планував повернутися через два-три тижні. Проте, зараз він не знає коли зможе повернутися. Боголюбов невпевнений, що зможе довести законність свого виїзду за кордон у суді.

"Я це не стверджую, але маю підстави так думать", — відповів бізнесмен на питання, чи має він на увазі, що не довіряє правоохоронній та судовій системі України.

Боголюбов також підтвердив, що виїжджав з батьком дружини.

Чи розглядає Боголюбов можливість отримання політичного притулку в інших країнах

"Ніколи мені в голову не приходило просити ніякого політичного притулку в жодній країні світу", — заявив колишній співвласник "ПриватБанку".

Боголюбов про можливу підозру від БЕБ

Він заявив, що він чув про, що БЕБ займаються справою "ПриватБанку", але це не викликало в нього занепокоєння. Боголюбов зазначив, що після того, як у жовтні 2022 року він відвідував НАБУ, його більше нікуди не викликали.

Що думає Боголюбов про справу Коломойського

Бізнесмен заявив, що БЕБ немає до нього ніяких питань по справі Ігоря Коломойського. За його словами, справа не стосується "ПриватБанку", адже вона пов'язана з готівковими операціями. Він додав, що не може коментувати винуватість Коломойського, бо хто винуватий, а хто ні —вирішує суд.

Де планує жити Боголюбов

Боголюбов заявив, що тільки дізнався про кримінальні провадження, тому ще не вирішив де буде жити, та що йому робити.

Він також підтвердив, що був у Великій Британії, а зараз перебуває в столиці Австрії — Відні.

Нагадаємо, колишній співвласник ПриватБанку і соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав за кордон, у провадженні у Державного бюро розслідувань дві кримінальні справи.

Також ми писали, що соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України за чужим паспортом. Документ належав 67-річному жителю Волинської області Миколі Сюмаку.