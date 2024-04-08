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Бизнес в оккупации — Виктор Дудукалов рассказал о предпринимательстве в Бердянске

8 апреля 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Бизнес в оккупации — Виктор Дудукалов рассказал о предпринимательстве в Бердянске
Временно оккупированный Бердянск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Городской бюджет временно оккупированного Бердянска почти на 100% состоит из российских дотаций. Бизнес в городе практически на нуле, а если и открывается, то часто в обход налогов.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Статистика за прошлый год показала, что бюджет Бердянска на 94% дотационен. На это жаловались сами оккупанты.

"Налогов собирается там очень мало в целом. Потому что нет бизнеса, нет развития, нет какого-то свободного экономического положения у людей, что они там не занимаются нормально полноценным бизнесом. Либо не регистрируются, либо регистрируются и уплачивают минимальное количество налогов", — сообщил Виктор Дудукалов. 

К тому же, сам процесс регистрации бизнеса настолько сложен, что люди не желают с этим связываться.

"У них настолько все сложно, что люди приходят на какую-то подобную регистрацию предпринимателя и тд, а им чуть ли не индивидуально устанавливают какие-то нормы. И это все они так в тетради ведут, а потом, когда человек в следующий раз приходит, ищут ее в этой тетради и разбираются, что делать. Так что там 1975 год на улице в этом плане", — пояснил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, так называемого мэра Бердянска наказали за беспорядок в городе — причем сами же россияне.

Также отметим, что в конце марта в Мариуполе зафиксировали передвижение российской техники в направлении Бердянска.

налоги
Бердянск
оккупанты
бизнес
оккупация

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