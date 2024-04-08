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Бізнес в окупації — Віктор Дудукалов розповів про підприємництво у Бердянську

8 квітня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Бізнес в окупації — Віктор Дудукалов розповів про підприємництво у Бердянську
Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Міський бюджет тимчасово окупованого Бердянська майже на 100% складається з російських дотацій. Бізнес у місті практично на нулі, а якщо і відкривається, то часто в обхід податків. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

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Статистика за минулий рік показала, що бюджет Бердянська на 94% є дотаційним. На це жалілись самі окупанти. 

"Податків збирається там дуже мало загалом. Тому що немає бізнесу, немає розвитку, немає якогось вільного економічного становища в людей, що вони там не займаються нормально повноцінно бізнесом. Або не реєструються, або реєструються і сплачують мінімальну кількість податків", — повідомив Віктор Дудукалов. 

До того ж, сам процес реєстрації бізнесу є настільки складним, що люди не бажають з цим звʼязуватись. 

"У них настільки все складно, що люди приходять на якусь подібну реєстрацію підприємця і тд, а їм ледь не індивідуально встановлюють якісь там норми. І це все вони так в зошиті ведуть, а потім, коли людина наступного разу приходить, шукають її в цьому зошиті і розбираються, що робити. Тож там 1975 рік надворі в цьому плані", — пояснив заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті — причому, самі ж росіяни. 

Також зазначимо, що наприкінці березня в Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська.

податки
Бердянськ
окупанти
бізнес
окупація

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