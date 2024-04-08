Бізнес в окупації — Віктор Дудукалов розповів про підприємництво у Бердянську

Тимчасово окупований Бердянськ. Фото: росЗМІ

Міський бюджет тимчасово окупованого Бердянська майже на 100% складається з російських дотацій. Бізнес у місті практично на нулі, а якщо і відкривається, то часто в обхід податків.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Статистика за минулий рік показала, що бюджет Бердянська на 94% є дотаційним. На це жалілись самі окупанти.

"Податків збирається там дуже мало загалом. Тому що немає бізнесу, немає розвитку, немає якогось вільного економічного становища в людей, що вони там не займаються нормально повноцінно бізнесом. Або не реєструються, або реєструються і сплачують мінімальну кількість податків", — повідомив Віктор Дудукалов.

До того ж, сам процес реєстрації бізнесу є настільки складним, що люди не бажають з цим звʼязуватись.

"У них настільки все складно, що люди приходять на якусь подібну реєстрацію підприємця і тд, а їм ледь не індивідуально встановлюють якісь там норми. І це все вони так в зошиті ведуть, а потім, коли людина наступного разу приходить, шукають її в цьому зошиті і розбираються, що робити. Тож там 1975 рік надворі в цьому плані", — пояснив заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, так званого мера Бердянська покарали за безлад у місті — причому, самі ж росіяни.

Також зазначимо, що наприкінці березня в Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська.