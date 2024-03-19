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Бизнес-сообщество призвало украинские власти создать отдельную очередь на границе с Польшей

19 марта 2024 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бизнес-сообщество призвало украинские власти создать отдельную очередь на границе с Польшей
Грузовики в очереди на границе. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала украинские власти вмешаться в ситуацию, происходящую на польской границе. В частности, она просит создать отдельную очередь для быстропортящихся, военных и гуманитарных грузов, а также топлива.

Такое заявление ЕБА разместило на своем сайте.

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В Ассоциации отметили, что товары, которые перевощят грузовые автомобили, часто имеют ограниченный срок годности. Так что любая задержка их на границе приводит к существенным финансовым потерям.

"Ассоциация обратилась к Премьер-министру Украины и Главе Офиса Президента Украины о необходимости обеспечить первоочередной, беспрепятственный доступ к пересечению границы как с украинской, так и польской стороны, определив для этих грузов отдельную справедливую очередь", — говорят в Ассоциации.

Там подчеркнули, что из-за протестов польских фермеров возле пропускных пунктов выросли ожидаемые сроки доставки. К примеру, для товаров непищевой группы — на 11 дней, для продовольственной и быстропортящихся продуктов — на 2-7 суток.

В конце концов, как отмечают в сообществе, действия поляков не только наносят ущерб украинским предпринимателям, но и вредят европейским компаниям-производителям.

Напомним, в Сейме Польши назвали примерный срок, когда может завершиться блокада украино-польской границы.

Вместе с тем, польские фермеры расширили протесты и блокируют границу с Германией в направлении Берлина.

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