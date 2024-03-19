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Бізнес-спільнота закликала українську владу створити окрему чергу на кордоні з Польщею

19 березня 2024 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бізнес-спільнота закликала українську владу створити окрему чергу на кордоні з Польщею
Вантажівки у черзі на кордоні. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала українську владу втрутитися у ситуацію, яка відбувається на польському кордоні. Зокрема, вона просить створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива. 

Таку заяву ЄБА розмістила на своєму сайті. 

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Для чого потрібна окрема черга на кордоні з Польщею

В Асоціації наголосили, що товари, які перевозять вантажні автомобілі, часто мають обмежений термін придатності. Тож будь-яка затримка їх на кордоні призводить до суттєвих фінансових втрат. 

"Асоціація звернулась до прем’єр-міністра України та голови Офісу Президента України щодо необхідності забезпечити першочерговий, безперешкодний доступ до перетину кордону як з українського, так і польського боку, визначивши для цих вантажів окрему справедливу чергу", — кажуть в Асоціації.

Там наголосили, що через протести польських фермерів поблизу пропускних пунктів зросли очікувані терміни доставки. До прикладу, для товарів нехарчової групи — на 11 днів, для продовольчої та швидкопсувних продуктів — на 2-7 діб. 

Зрештою, як зазначають у спільноті, дії поляків не лише завдають збитків українським підприємцям, але й шкодять європейським компаніям-виробникам.

Нагадаємо, у Сеймі Польщі назвали приблизний термін, коли може завершитися блокада українсько-польського кордону.

Разом з тим польські фермери розширили протести та блокують кордон з Німеччиною у напрямку Берліна.

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