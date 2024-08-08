Украинские беженцы в Словакии — страна упростила процедуру оформления временной защиты

Украинские беженцы в Словакии. Фото: euobserver

Словакия изменила правила предоставления временной защиты для украинских беженцев. Теперь подать документы можно в любое отделение полиции по делам иностранцев.

Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Читайте также:

Изменения для беженцев в Словакии

В материале говорится, что с 6 августа у украинских беженцев в Словакии есть возможность оформить статус временной защиты в любом отделении полиции по делам иностранцев. Однако предварительно нужно пройти онлайн-регистрацию

В то же время в центре помощи в Братиславе по адресу ул. Боттова, 7 больше не будут предоставлять эти услуги.

"Начиная с 5 августа всем украинским беженцам для получения статуса временной защиты предварительно нужно заполнить заявление онлайн. Без этой регистрации будет невозможно подать заявление о временном убежище в отделении полиции", — отметило издание.

Время приема можно зарезервировать на сайте министерства в отделе системы бронирования. Оформить статус можно только в отдельные дни: с 07:30 до 13:30 во вторник и четверг.

Заявление о предоставлении временного убежища можно подать в 13 отделах полиции в следующих городах:

Михаловце;

Кошице;

Прешов;

Римавская Собота;

Ружомберок;

Банска Быстрица;

Жилина;

Тренчин;

Нитра;

Дунайская Стреда;

Новые Замки;

Трнава;

Братислава.

В то же время Международная организация по миграции в Словакии сообщила, если у человека есть загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность, то такой статус будет предоставлен немедленно. Если же документов нет, решение по заявлению будут принимать не менее 30 дней. А в подтверждение временной защиты будет выдан документ о разрешении на пребывание с пометкой "DOČASNÉ ÚTOČISKO".