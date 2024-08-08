Українські біженці в Словаччині — країна спростила процедуру оформлення тимчасового захисту

Біженцям у Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту
Словаччина змінила правила надання тимчасового захисту для українських біженців. Відтепер подати документи можна до будь-якого відділення поліції у справах іноземців.
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
Зміни для біженців в Словаччині
У матеріалі йдеться, що з 6 серпня українські біженці в Словаччині мають можливість оформити статус тимчасового захисту у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців. Однак попередньо потрібно пройти онлайн-реєстрацію.
Водночас у центрі допомоги у Братиславі за адресою вул. Боттова, 7 більше не надаватимуть цих послуг.
"Починаючи з 5 серпня, всім українським біженцям для отримання статусу тимчасового захисту попередньо потрібно заповнити заяву онлайн. Без цієї реєстрації буде неможливо подати заяву про тимчасовий притулок у відділенні поліції", — зазначило видання.
Час прийому можна зарезервувати на сайті міністерства у відділі системи бронювання. Оформити статус можливо лише в окремі дні: з 07:30 до 13:30 години у вівторок та четвер.
Заяву про надання тимчасового притулку можна подати у 13 відділах поліції у таких містах:
- Міхаловце;
- Кошице;
- Пряшів;
- Римавська Собота;
- Ружомберок;
- Банська Бистриця;
- Жиліна;
- Тренчин;
- Нітра;
- Дунайська Стреда;
- Нове Замки;
- Трнава;
- Братислава.
Водночас Міжнародна організація з міграції у Словаччині повідомила, якщо людина має закордонний паспорт чи інший документ, який засвідчує особу, то такий статус буде надано негайно. Якщо ж документів немає, рішення за заявою ухвалюватимуть не менше 30 днів. А на підтвердження тимчасового захисту буде виданий документ про дозвіл на перебування з позначкою "DOČASNÉ ÚTOČISKO".
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