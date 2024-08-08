Українські біженці в Словаччині — країна спростила процедуру оформлення тимчасового захисту

Українські біженці в Словаччині. Фото: euobserver

Словаччина змінила правила надання тимчасового захисту для українських біженців. Відтепер подати документи можна до будь-якого відділення поліції у справах іноземців.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

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У матеріалі йдеться, що з 6 серпня українські біженці в Словаччині мають можливість оформити статус тимчасового захисту у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців. Однак попередньо потрібно пройти онлайн-реєстрацію.

Водночас у центрі допомоги у Братиславі за адресою вул. Боттова, 7 більше не надаватимуть цих послуг.

"Починаючи з 5 серпня, всім українським біженцям для отримання статусу тимчасового захисту попередньо потрібно заповнити заяву онлайн. Без цієї реєстрації буде неможливо подати заяву про тимчасовий притулок у відділенні поліції", — зазначило видання.

Час прийому можна зарезервувати на сайті міністерства у відділі системи бронювання. Оформити статус можливо лише в окремі дні: з 07:30 до 13:30 години у вівторок та четвер.

Заяву про надання тимчасового притулку можна подати у 13 відділах поліції у таких містах:

Міхаловце;

Кошице;

Пряшів;

Римавська Собота;

Ружомберок;

Банська Бистриця;

Жиліна;

Тренчин;

Нітра;

Дунайська Стреда;

Нове Замки;

Трнава;

Братислава.

Водночас Міжнародна організація з міграції у Словаччині повідомила, якщо людина має закордонний паспорт чи інший документ, який засвідчує особу, то такий статус буде надано негайно. Якщо ж документів немає, рішення за заявою ухвалюватимуть не менше 30 днів. А на підтвердження тимчасового захисту буде виданий документ про дозвіл на перебування з позначкою "DOČASNÉ ÚTOČISKO".