Большинство украинцев считают, что Украина сохраняет суверенитет — опрос

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), подавляющее большинство украинцев, а именно 68% считает, что Украина сохраняет свой суверенитет и имеет возможность принимать собственные решения. Опрос КМИС проводился 17-23 февраля среди 1052 респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Сохраняет ли Украина суверенитет

В отчете по итогам исследования, обнародованном в среду, отмечается, что 25% опрошенных считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, выполняя его команды. Остальные 7% респондентов не имели ясного мнения по этому вопросу.

Продолжая вопросы отношений с Западом, Украина. Фото: КМИС

"Некоторым нынешние показатели веры в настоящий суверенитет Украины могут показаться не столь высокими. Мы, к сожалению, раньше не задавали вопрос именно в такой формулировке. Однако листая результаты наших опросов за 1990-е или 2000-е годы, мы можем уверенно говорить, что украинская нация в своих глазах движется путем субъективизации и роста собственной самооценки. То есть, нынешние показатели свидетельствуют об интенсивном процессе нациотворения и кристаллизации современной украинской гражданской нации, которая чувствует себя способной быть полноправным субъектом на международной арене", — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор. КМИС Антон Грушецкий.

В исследовании также было отмечено, что восприятие помощи Западу имеет большое значение в определении позиций по суверенитету. При этом среди тех, кто считает Запад серьезным союзником Украины, только 15% считают, что Украина преимущественно потеряла свой суверенитет, в то время как 78% поддерживают идею, что Украина суверенна и способна принимать собственные независимые решения.

Сохраняет ли Украина суверенитет в зависимости от того, как воспринимают нынешнюю поддержку от Запада. Фото: КМИС

Опрос проводился в течение 17-23 февраля 2024 методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше. Общее количество опрошенных составило 1052 человека, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Напомним, что Украина входит в страны, граждане которых имеют один из самых низких уровней страха по ядерной угрозе. А вот жители Индонезии беспокоятся по этому поводу больше.

Также журналистка Новости.LIVE спросила американцев, что они знают об Украине. Опрос проходил в Вашингтоне.