Більшість українців не боїться ядерної загрози — опитування

Пуск російської ядерної ракети "Сармат". Фото: росЗМІ

Україна входить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. А ось жителі Індонезії турбуються щодо цього більше.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" для інституту досліджень Gallup International, яке провели наприкінці 2023 року.

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Хто боїться ядерної загрози

Інститут досліджень Gallup International спільно з українським агентством "Рейтинг" оприлюднили результати всесвітнього опитування щодо страхів людей щодо ядерної загрози. Згідно з дослідженням, Україна, Іран, Пакистан та Вірменія виявилися серед країн, де найменше людей бояться ядерної загрози.

Дослідження "Рейтингу" та Gallup International, що проходило у рамках проєкту "End of Year 2023", показало, що понад дві п'ятих опитаних у світі вважають високим ризик використання ядерної зброї. Майже така ж кількість респондентів оцінює ризик як помірний, тоді як лише 14% вважають, що загрози немає.

Загалом, в Європі менше людей оцінюють загрозу ядерної зброї як високу порівняно з Азією, Африкою та Південною Америкою, де песимістичні оцінки переважають. Найбільше боїться ядерної загрози населення Італії, Португалії та Румунії, де більшість респондентів вважають її високою.

Серед країн з найвищим рівнем оцінки ядерної загрози виділяються Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія та Аргентина. За дослідженням, Україна, Іран, Пакистан та Вірменія мають найнижчий відсоток людей, які сприймають такий ризик.

Особливо цікаво, що наймолодша група респондентів є найбільш песимістично налаштованою щодо ядерної загрози.

Нагадаємо, що ексміністр оборони Великої Британії закликав НАТО готуватися до ядерної війни з РФ.

Також ми писали про те, що в Білому домі заявили, що Росія може завдати превентивного ядерного удару по США. На думку посадовців, це може статись, якщо Україні буде надано занадто велику військову допомогу.