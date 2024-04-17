Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Большинство украинцев не боятся ядерной угрозы — опрос arrow

Большинство украинцев не боятся ядерной угрозы — опрос

17 апреля 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Большинство украинцев не боятся ядерной угрозы.
Пуск российской ядерной ракеты "Сармат". Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина входит в страны, граждане которых имеют один из самых низких уровней страха по ядерной угрозе. А вот жители Индонезии беспокоятся на этот счет больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для института исследований Gallup International, проведенного в конце 2023 года.

Читайте также:

Кто боится ядерной угрозы

Институт исследований Gallup International совместно с украинским агентством "Рейтинг" обнародовали результаты всемирного опроса по поводу страхов людей по ядерной угрозе. Согласно исследованию, Украина, Иран, Пакистан и Армения оказались среди стран, где меньше людей боятся ядерной угрозы.

Исследование "Рейтинга" и Gallup International, проходившее в рамках проекта "End of Year 2023", показало, что более двух пятых опрошенных в мире считают высоким риск использования ядерного оружия. Почти такое же количество респондентов оценивает риск как умеренный, в то время как только 14% считают, что угрозы нет.

В целом, в Европе меньше людей оценивают угрозу ядерного оружия как высокую по сравнению с Азией, Африкой и Южной Америкой, где преобладают пессимистические оценки. Больше всего боится ядерной угрозы населению Италии, Португалии и Румынии, где большинство респондентов считают ее высокой.

Среди стран с высоким уровнем оценки ядерной угрозы выделяются Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия и Аргентина. По исследованию Украина, Иран, Пакистан и Армения имеют самый низкий процент людей, которые воспринимают такой риск.

Особенно интересно, что самая молодая группа респондентов наиболее пессимистично настроена относительно ядерной угрозы.

Напомним, что эксминистр обороны Великобритании призвал НАТО готовиться к ядерной войне с РФ.

Также мы писали о том, что в Белом доме заявили, что Россия может нанести превентивный ядерный удар по США . По мнению чиновников, это может произойти, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь.

украинцы
Украина
ядерное оружие
опрос
ядерная опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость