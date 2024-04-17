Большинство украинцев не боятся ядерной угрозы.

Пуск российской ядерной ракеты "Сармат". Фото: росСМИ

Украина входит в страны, граждане которых имеют один из самых низких уровней страха по ядерной угрозе. А вот жители Индонезии беспокоятся на этот счет больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" для института исследований Gallup International, проведенного в конце 2023 года.

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Кто боится ядерной угрозы

Институт исследований Gallup International совместно с украинским агентством "Рейтинг" обнародовали результаты всемирного опроса по поводу страхов людей по ядерной угрозе. Согласно исследованию, Украина, Иран, Пакистан и Армения оказались среди стран, где меньше людей боятся ядерной угрозы.

Исследование "Рейтинга" и Gallup International, проходившее в рамках проекта "End of Year 2023", показало, что более двух пятых опрошенных в мире считают высоким риск использования ядерного оружия. Почти такое же количество респондентов оценивает риск как умеренный, в то время как только 14% считают, что угрозы нет.

В целом, в Европе меньше людей оценивают угрозу ядерного оружия как высокую по сравнению с Азией, Африкой и Южной Америкой, где преобладают пессимистические оценки. Больше всего боится ядерной угрозы населению Италии, Португалии и Румынии, где большинство респондентов считают ее высокой.

Среди стран с высоким уровнем оценки ядерной угрозы выделяются Индонезия, Нигерия, Эквадор, Сирия и Аргентина. По исследованию Украина, Иран, Пакистан и Армения имеют самый низкий процент людей, которые воспринимают такой риск.

Особенно интересно, что самая молодая группа респондентов наиболее пессимистично настроена относительно ядерной угрозы.

Напомним, что эксминистр обороны Великобритании призвал НАТО готовиться к ядерной войне с РФ.

Также мы писали о том, что в Белом доме заявили, что Россия может нанести превентивный ядерный удар по США . По мнению чиновников, это может произойти, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь.