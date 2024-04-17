Більшість українців вважає, що Україна зберігає суверенітет — опитування

Люди йдуть вулецею. Фото: Новини.LIVE

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), переважна більшість українців, а саме 68%, вважає, що Україна зберігає свій суверенітет і має змогу ухвалювати власні рішення. Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого серед 1052 респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Чи зберігає Україна суверенітет

У звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в середу, зазначається, що 25% опитаних вважають, що Україна переважно втратила свій суверенітет і перебуває під контролем Заходу, виконуючи його команди. Решта 7% респондентів не мали чіткої думки з цього питання.

Продовжуючи питання відносин із Заходом, Україна. Фото: КМІС

"Декому нинішні показники віри в справжній суверенітет України можуть здатися не настільки високими. Ми, на жаль, раніше не ставили запитання саме в такому формулюванні. Однак гортаючи результати наших опитувань за 1990-ті чи 2000-ті роки, ми можемо впевнено казати, що українська нація у своїх очах рухається шляхом суб'єктивізації та зростання власної самооцінки. Тобто теперішні показники свідчать про інтенсивний процес націєтворення та кристалізації сучасної української громадянської нації, яка відчуває себе здатною бути повноправним суб'єктом на міжнародній арені", — прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

У дослідженні також було відзначено, що сприйняття допомоги Заходу має велике значення у визначенні позицій щодо суверенітету. При цьому серед тих, хто вважає Захід серйозним союзником України, лише 15% вважають, що Україна переважно втратила свій суверенітет, у той час як 78% підтримують ідею, що Україна є суверенною і здатною ухвалювати власні незалежні рішення.

Чи зберігає Україна суверенітет залежно від того, як сприймають нинішню підтримку від Заходу. Фото: КМІС

Опитування проводилося протягом 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед громадян України віком 18 років і старше. Загальна кількість опитаних становила 1 052 особи, які проживають у всіх регіонах України (окрім АР Крим).

Нагадаємо, що Україна входить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. А ось жителі Індонезії турбуються щодо цього більше.

Також журналістка Новини.LIVE запитала в американців, що вони знають про Україну. Опитування відбувалося у Вашингтоні.