Потери окупантов растут — Генштаб поделился цифрами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city

За минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн из ПМЖ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 27 июня.

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По данным Генштаба ВСУ, общие потери противника за более двух лет войны ориентировочно составили:

личного состава — около 539320 (+1260) человек;

танков — 8042 (+3) единиц;

боевых бронированных машин — 15459 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 14363 (+42) единиц;

РСЗО — 1108 (+0) единицы;

средств ПВО — 868 (+5) единицы;

самолетов — 359 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11459 (+24) единиц;

крылатых ракет — 2324 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 19468 (+61) единиц;

специальной техники — 2420 (+11) единицы.

Потери врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск на фронте. Во вторую половину дня 26 июня количество боевых столкновений возросло до 71.

Также мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.