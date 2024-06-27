Потери окупантов растут — Генштаб поделился цифрами

Более тысячи военных и десятки единиц техники — Генштаб сообщил о потерях врага за сутки
27 июня 2024 08:18
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city
За минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн из ПМЖ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 27 июня.
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По данным Генштаба ВСУ, общие потери противника за более двух лет войны ориентировочно составили:
- личного состава — около 539320 (+1260) человек;
- танков — 8042 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 15459 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 14363 (+42) единиц;
- РСЗО — 1108 (+0) единицы;
- средств ПВО — 868 (+5) единицы;
- самолетов — 359 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11459 (+24) единиц;
- крылатых ракет — 2324 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 19468 (+61) единиц;
- специальной техники — 2420 (+11) единицы.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск на фронте. Во вторую половину дня 26 июня количество боевых столкновений возросло до 71.
Также мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.
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