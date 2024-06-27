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Более тысячи военных и десятки единиц техники — Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

27 июня 2024 08:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Потери окупантов растут — Генштаб поделился цифрами
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За минувшие сутки оккупанты потеряли более 1000 человек личного состава. Также украинским военным удалось уничтожить 61 единицу автомобильной техники и цистерн из ПМЖ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 27 июня.

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По данным Генштаба ВСУ, общие потери противника за более двух лет войны ориентировочно составили:

  • личного состава — около 539320 (+1260) человек;
  • танков — 8042 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15459 (+9) единиц;
  • артиллерийских систем — 14363 (+42) единиц;
  • РСЗО — 1108 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 868 (+5) единицы;
  • самолетов — 359 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11459 (+24) единиц;
  • крылатых ракет — 2324 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19468 (+61) единиц;
  • специальной техники — 2420 (+11) единицы.
Более тысячи военных и десятки единиц техники — Генштаб сообщил о потерях врага за сутки - фото 1
Потери врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск на фронте. Во вторую половину дня 26 июня количество боевых столкновений возросло до 71.

Также мы сообщали, что в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

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