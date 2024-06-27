Втрати окупантів зростають — Генштаб поділився цифрами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з ПМП.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 27 червня.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника за більше ніж два роки війни орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 539320 (+1260) осіб;

танків — 8042 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 15459 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 14363 (+42) одиниць;

РСЗВ — 1108 (+0) одиниці;

засобів ППО — 868 (+5) одиниці;

літаків — 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11459 (+24) одиниць;

крилатих ракет — 2324 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19468 (+61) одиниць;

спеціальної техніки — 2420 (+11) одиниці.

Втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ на фронті. На другу половину дня 26 червня кількість бойових зіткнень зросла до 71.

Також ми повідомляли, що в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області.