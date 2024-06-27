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Більше тисячі військових та десятки одиниць техніки — Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

27 червня 2024 08:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Втрати окупантів зростають — Генштаб поділився цифрами
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 осіб особового складу. Також українським військовим вдалося знищити 61 одиницю автомобільної техніки і цистерн з ПМП.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 27 червня.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника за більше ніж два роки війни орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 539320 (+1260) осіб;
  • танків — 8042 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15459 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 14363 (+42) одиниць;
  • РСЗВ — 1108 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 868 (+5) одиниці;
  • літаків — 359 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11459 (+24) одиниць;
  • крилатих ракет — 2324 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19468 (+61) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2420 (+11) одиниці.
Більше тисячі військових та десятки одиниць техніки — Генштаб повідомив про втрати ворога за добу - фото 1
Втрати ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ на фронті. На другу половину дня 26 червня кількість бойових зіткнень зросла до 71.

Також ми повідомляли, що в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області. 

війна
ЗСУ
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Олександр Сирський
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