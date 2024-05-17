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Больше не Twitter — соцсеть X официально изменила домен

17 мая 2024 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Twitter официально сменил домен
Владелец соцсети X Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Социальная сеть X американского миллиардера Илона Маска официально сменила домен. Речь идет о x.com.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X в пятницу, 17 мая.

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Отныне когда пользователи будут вводить в браузере twitter.com, их автоматически перенаправят на x.com.

В нижней части страницы отображается сообщение об изменении домена.

"Мы сообщаем вам, что меняем наш URL, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений", — говорится в сообщении.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, 23 июля 2023 года Илон Маск представил новый логотип для социальной сети. Синих птиц заменила белая буква "Х" на черном фоне.

Впоследствии стало известно, что отказавшись от синих птиц, предприниматель хочет превратить сеть в платформу для коммуникаций и финансовых операций.

Илон Маск
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