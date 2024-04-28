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Ілон Маск вперше за три роки відвідав Китай, для обговорення технологій удосконалення Tesla

28 квітня 2024 17:12
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Ілон Маск вперше за три роки відвідав Китай, для обговорення технологій удосконалення Tesla
Ілон Маск сідає в автомобіль Tesla, виходячи з готелю в Пекіні. Фото: Reuters
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Засновник Tesla Ілон Маск несподівано прибув у Пекін. Він планує обговорити із високопоставленими чиновниками країни впровадження технології повного автопілота у автомобілях Tesla.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 28 квітня.

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Маск зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками, щоб обговорити розгортання програмного забезпечення повного безпілотного водіння і дозвіл на передачу даних за кордон. Про це, за даними агентства, повідомила людина, "обізнана в цьому питанні".

Ілон Маск вперше за три роки відвідав Китай, для обговорення технологій удосконалення Tesla - фото 1
Приватний джет Ілона Маска в аеропорту Пекіна. Фото: Reuters

З 2021 року Tesla зберігає всі дані, зібрані її китайським автопарком, у Шанхаї, як того вимагають китайські регулятори, і не передає їх назад до США.

За повідомленнями державних ЗМІ КНР, маршрут Маска в неділю вдень включає зустріч з Рен Хунбіном, урядовцем, який очолює Китайську раду зі сприяння міжнародній торгівлі, організатора Пекінського автосалону, що проходить зараз в Пекіні.

Нещодавно компанія Tesla знизила ціну на своє програмне забезпечення помічника водія Full Self-Driving (FSD) до 8 тис. дол. США. Раніше така послуга коштувала 12 тис. дол. США.

Нещодавно повідомлялося, що Tesla збирається прискорити випуск бюджетних електромобілів, оскільки компанія переживає кризу.

Раніше ми писали, що компанію Ілона Маска звинуватили у поганих умовах праці. Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі.

Китай
Ілон Маск
Tesla
технології
бізнес
автомобіль

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