Илон Маск впервые за три года посетил Китай, для обсуждения технологий усовершенствования Tesla

Илон Маск садится в автомобиль Tesla, выходя из гостиницы в Пекине. Фото: Reuters

Основатель Tesla Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин. Он планирует обсудить с высокопоставленными чиновниками страны внедрение технологии полного автопилота в автомобилях Tesla.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 28 апреля.

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Маск встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения полного беспилотного вождения и разрешение на передачу данных за границу. Об этом, по данным агентства, сообщил человек, "знакомый с этим вопросом".

Частный джет Илона Маска в аэропорту Пекина. Фото: Reuters

С 2021 года Tesla хранит все данные, собранные ее китайским автопарком, в Шанхае, как требуют китайские регуляторы, и не передает их обратно в США.

По сообщениям государственных СМИ КНР, маршрут Маска в воскресенье днем включает встречу с Рен Хунбином, чиновником, возглавляющим Китайский совет по содействию международной торговле, организатором проходящего сейчас в Пекине организатора Пекинского автосалона.

Недавно компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение водителя помощника Full Self-Driving (FSD) до 8 тыс. дол. США. Ранее такая услуга обходилась в 12 тыс. дол. США.

Сообщалось, что Tesla собирается ускорить выпуск бюджетных электромобилей, поскольку компания переживает кризис.

Ранее мы писали, что компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда. Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 г. продолжал превышать средний показатель по отрасли.