Twitter офіційно змінив домен

Власник соцмережі X Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Соціальна мережа X американського мільярдера Ілона Маска офіційно змінила домен. Йдеться про x.com.

Про це Ілон Маск повідомив у соцмережі X у п'ятницю, 17 травня.

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Відтепер коли користувачі будуть вводити в браузері twitter.com, їх автоматично перенаправлять на x.com.

У нижній частині сторінки з'являтиметься повідомлення про зміну домену.

"Ми повідомляємо вам, що змінюємо нашу URL-адресу, але ваші налаштування конфіденційності та захисту даних залишаються без змін", — йдеться у повідомленні.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 липня 2023 року Ілон Маск представив новий логотип для соціальної мережі. Синіх птахів замінила біла літера "Х" на чорному фоні.

Згодом стало відомо, що відмовившись від синіх птахів, підприємець хоче перетворити мережу на платформу для комунікацій і фінансових операцій.