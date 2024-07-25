Вблизи Филиппин перевернулся танкер с нефтью

Танкер, который перевернулся вблизи Филиппин. Фото: REUTERS

Танкер, перевозивший 1 494 млн. тонн промышленного топлива в четверг, 25 июля, перевернулся в водах у берегов Филиппин. Спасатели береговой охраны ищут пропавшего члена экипажа.

Об этом сообщает Reuters.

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Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста рассказал, что танкер перевернулся вблизи прибрежного города Лимай в провинции Батаан. 16 из 17 членов экипажа танкера MT Terra Nova были спасены, однако поиски еще одного моряка продолжаются.

"Уже произошел разлив нефти. Сейчас мы не можем отправить наши ресурсы из-за сильного ветра и высоких волн", — сказал министр.

По его словам, судно перевозило 1 494 метрических тонн промышленного топлива. Однако из-за непогоды в море танкер перевернулся.

В то же время представитель береговой охраны Филиппин Армандо Балило добавил, что для поисков пропавшего экипажа и борьбы с разлитой нефтью Манила отправила 97-метровое судно. Меньшие судна ждут благоприятных погодных условий, чтобы выйти в море.

"Воды, где затонул танкер, находятся недалеко от Манилы, и существует большая опасность, что разлив может достичь столицы Филиппин. Это часть непредвиденных ситуаций, к которым мы готовимся", — сказал Балило.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приказал министерству окружающей среды оценить ущерб и руководитель ведомства уже направляется в Лимай.

Также известно, что проводится расследование, связано ли затопление танкера с тайфуном "Гемми", который в среду, 24 июля, затопил часть столицы Манилы и окрестных городов. По данным правительства Филиппин, по меньшей мере 14 человек погибли в результате тайфуна и муссонных дождей, и чиновники заявили, что количество жертв может возрасти.

Напомним, западные санкции остановили работу более 50 российских нефтяных танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

После такого давления Москва создала "теневой флот" танкеров для транспортировки сжиженного газа по всему миру. Эксперты считают, что таким образом РФ готовится к ужесточению торговых ограничений.