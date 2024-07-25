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Біля Філіппін перекинувся танкер з 1,4 млн літрів нафти

25 липня 2024 12:49
Катерина Османська - Редактор
Поблизу Філіппін перекинувся танкер з нафтою
Танкер, який перекинувся поблизу Філіппін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Танкер, який перевозив 1 494 млн тонн промислового палива у четвер, 25 липня, перекинувся у водах поблизу берегів Філіппін. Рятувальники берегової охорони шукають зниклого члена екіпажу. 

Про це повідомляє Reuters

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Затоплення танкера поблизу Філіппін

Міністр транспорту Філіппін Хайме Баутіста розповів, що танкер перекинувся поблизу прибережного міста Лімай у провінції Батаан. 16 з 17 членів екіпажу танкера MT Terra Nova були врятовані, однак пошуки ще одного моряка тривають. 

"Вже стався розлив нафти. Зараз ми не можемо відправити наші ресурси через сильний вітер і високі хвилі", — сказав міністр. 

За його словами, судно перевозило 1494 метричні тонни промислового палива. Однак через негоду у морі, танкер перекинувся. 

Водночас представник берегової охорони Філіппін Армандо Баліло додав, що для пошуків зниклого екіпажу і боротьби з розлитою нафтою Маніла відправила 97-метрове судно. Менші судна чекають сприятливих погодних умов, щоб вийти в море. 

"Води, де затонув танкер, знаходяться недалеко від Маніли, й існує велика небезпека, що розлив може досягти столиці Філіппін. Це частина непередбачених ситуацій, до яких ми готуємося", — сказав Баліло. 

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший наказав міністерству навколишнього середовища оцінити збитки і керівник відомства вже прямує в Лімай. 

Також відомо, що проводиться розслідування, чи пов'язане затоплення танкера з тайфуном "Гемі", який у середу, 24 липня, затопив частину столиці Маніли та навколишніх міст. За даними уряду Філіппін, щонайменше 14 людей загинули внаслідок тайфуну та мусонних дощів, і чиновники заявили, що кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу. 

Після такого тиску Москва створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування скрапленого газу по всьому світу. Експерти вважають, що таким чином РФ готується до посилення торговельних обмежень.

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