Воины Третьей штурмовой уничтожили позицию врага в Харьковской области

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожают враждебные позиции. Фото: скриншот 3 ОШБр

Каждый день украинские военные уничтожают врага на линии фронта. Бойцы 3-й роты 1-го механизированного батальона поделились новым видео штурмовых действий по одной из позиций россиян.

Ролик опубликовали воины Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram в субботу, 22 июня.

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Видеокамера GoPro одного из военных из зафиксировала момент, как бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали вражесскую позицию.

"Так бойцы забирали одну из позиций, где засели россияне. Пулеметный огонь по полной, чтобы добить всех уцелевших россиян — по блиндажам и углам траншей. Закреплялись в окопах уже на телах российских "двухсотых"" , — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники не прекращают уничтожать технику оккупантов. Благодаря американской гаубице и ударным дронам бойцам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Также пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье.