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Бійці Третьої штурмової знищили одну із позицій росіян на Харківщині — відео

22 червня 2024 16:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Воїни Третьої штурмової знищили позицію ворога на Харківщині
Військові Третьої окремої штурмової бригади знищують ворожі позиції. Фото: скриншот 3 ОШБр
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Щодня українські військові знищують ворога на лінії фронту.  Бійці 3-ї роти 1-го механізованого батальйону поділилися новим відео штурмових дій по одній із позицій росіян. 

Ролик опублікували воїни Третьої окремої штурмової бригади у Telegram у суботу, 22 червня.

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Відеокамера GoPro одного із військових зафіксувала момент, як бійці Третьої штурмової бригади ліквідували ворожу позицію. 

"Так, бійці забирали одну з позицій, де засіли росіяни. Кулеметний вогонь на повну, щоб добити всіх вцілілих росіян — по бліндажах і закутках траншей. Закріплювалися в окопах вже на тілах російських "двісті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники не припиняють нищити техніку окупантів. Завдяки американській гаубиці та ударним дронам бійцям на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Також прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

війна
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втрати окупантів

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