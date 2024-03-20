Бен Уоллес высказался по поводу отправки британских солдат в Украину

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал к межпартийному обязательству по 3% ВВП как минимальному уровню расходов на оборону страны. При этом он предупредил, что британским войскам, возможно, придется воевать в Украине.

Об этом сообщил Daily Mail в среду, 20 марта.

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Уоллес считает, что Великобритания не может ожидать роста уровня экономики для увеличения финансирования вооруженных сил.

"Я бы действительно хотел провести кампанию в Палате представителей, чтобы убедиться, что основные партии отдают себе отчет в опасностях, с которыми мы сталкиваемся, и что это должно быть в их заявлениях", — заявил Уоллес.

Британские войска в Украине

Он также выразил мнение, что "нельзя исключать", что британские войска придется отправить в Украину, чтобы остановить Россию.

"Мы должны использовать эту фразу: "мы не можем это исключать"... Я имею в виду, что часть сдерживания состоит в неоднозначности...", — сказал Воллес.

По его мнению, такая формулировка заставит Россию догадываться о том, как далеко союзники могут войти в свое противодействие агрессии РФ.

Уоллес также подчеркнул, что среди всех современных диктаторов президент России Владимир Путин больше всего приблизился к Адольфу Гитлеру. Особенно это стало понятно после последних президентских выборов, прошедших в России.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Украины рассказал, что Макрон, обсуждая идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории.

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину. При этом он подчеркнул, что его страна сделает все необходимое, чтобы поддержать Украину.