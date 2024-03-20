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Бен Уоллес висловився щодо відправки британських солдатів до України

20 березня 2024 13:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бен Уоллес висловився щодо відправки британських солдатів до України
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав до міжпартійного зобов’язання щодо 3% ВВП як мінімального рівня витрат на оборону країни. При цьому він попередив, що британським військам, можливо, доведеться воювати в Україні.

Про це повідомило Daily Mail у середу, 20 березня.

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Воллес вважає, що Велика Британія не може чекати зростання рівня економіки для збільшення фінансування збройних сил.

"Я б справді хотів провести кампанію в Палаті представників, щоб переконатися, що основні партії усвідомлюють небезпеки, з якими ми стикаємося, і що це повинно бути в їхніх заявах", — заявив Уоллес.

Британські війська в Україні

Він також висловив думку, що "не можна виключати" того, що британські війська доведеться відправити в Україну, щоб зупинити Росію.

"Ми повинні використовувати цю фразу: "ми не можемо це виключати"… Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності...", — сказав Воллес.

На його думку, таке формулювання змусить Росію здогадуватися про те, як далеко союзники можуть зайти у своїй протидії агресії РФ.

Уоллес також наголосив, що з поміж усіх сучасних диктаторів, президент Росії Володимир Путін найбільше наблизився до Адольфа Гітлера. Особливо це стало зрозуміло після останній президентських виборів, які пройшли в Росії.

Раніше ми розповідали, що глава МЗС України розповів, що Макрон, коли обговорював ідею відправки військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська до України. При цьому він наголосив, що його країна зробить все необхідне, щоб підтримати Україну.

Великобританія
війна
Україна
армія
військові
Бен Воллес
Росія

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