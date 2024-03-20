Бен Уоллес висловився щодо відправки британських солдатів до України

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Фото: Reuters

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав до міжпартійного зобов’язання щодо 3% ВВП як мінімального рівня витрат на оборону країни. При цьому він попередив, що британським військам, можливо, доведеться воювати в Україні.

Про це повідомило Daily Mail у середу, 20 березня.

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Воллес вважає, що Велика Британія не може чекати зростання рівня економіки для збільшення фінансування збройних сил.

"Я б справді хотів провести кампанію в Палаті представників, щоб переконатися, що основні партії усвідомлюють небезпеки, з якими ми стикаємося, і що це повинно бути в їхніх заявах", — заявив Уоллес.

Британські війська в Україні

Він також висловив думку, що "не можна виключати" того, що британські війська доведеться відправити в Україну, щоб зупинити Росію.

"Ми повинні використовувати цю фразу: "ми не можемо це виключати"… Я маю на увазі, що частина стримування полягає в неоднозначності...", — сказав Воллес.

На його думку, таке формулювання змусить Росію здогадуватися про те, як далеко союзники можуть зайти у своїй протидії агресії РФ.

Уоллес також наголосив, що з поміж усіх сучасних диктаторів, президент Росії Володимир Путін найбільше наблизився до Адольфа Гітлера. Особливо це стало зрозуміло після останній президентських виборів, які пройшли в Росії.

Раніше ми розповідали, що глава МЗС України розповів, що Макрон, коли обговорював ідею відправки військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська до України. При цьому він наголосив, що його країна зробить все необхідне, щоб підтримати Україну.