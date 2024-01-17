Бауэр рассказал, о чем будет говорить Залужный на встрече Совета Украина-НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня, 17 января, в Брюсселе состоится первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами. Удаленно в ней примет участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, передает "Европейская правда".

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"На завершающем заседании сегодняшнего дня — первом заседании Совета Украина-НАТО в формате начальников штабов — мы заслушаем последнюю информацию от наших украинских партнеров и обсудим текущую ситуацию, подтверждая нашу неизменную поддержку Украины", — подчеркнул Бауэр.

По его словам, сегодня 693-й день того, что российские оккупанты считали трехдневной войной.

"Украина будет иметь нашу поддержку каждый следующий день. Потому что результат этой войны определит судьбу мира", — сказал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вчера провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Также мы писали, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал государственных и частных деятелей на Западе готовиться к эпохе, в которой может произойти что угодно. В частности, начало войны.